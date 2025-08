Sommerkonzert des Grundschulchors und der Bläserklasse

Am Freitag, den 18. Juli, musizierten rund 90 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Fuchstal im Schulchor oder in der Bläserklasse in der Fuchstalhalle. Der Schulchor unter der Leitung von Carolin Remy bot ein abwechslungsreiches Programm von Volks- und Kinderliedern, geistlichen Stücken und fetzigen Popsongs. So wurde das Publikum bei Peter Schindlers „Höchste Eisenbahn“ auf eine rasante Zugfahrt mitgenommen und durfte bei dem Kanon „Zwei kleine Wölfe“ sogar selber mitsingen. Ruhiger ging es bei dem französischen Volkslied „Ich bin ein Vagabund“ und dem geistlichen Stück „Te Deum“ zu, bei dem einige Kinder des Chores auch solistisch auftraten. Letztes Jahr nahm der Chor an dem Projekt „6kunited“ teil und durfte gemeinsam mit 6000 Kindern in der Olympiahalle in München auftreten, von dem sie den „Wunderfinder“ mitbrachten. Höhepunkt des Abends war aber das Lied „Halt, das ist unser Wald!“ - eine bunte Mischung aus Gesang, Rap und Choreographie - was alle Zuschauer in Begeisterung versetzte. Unterstützt wurde der Chor von einer Band, bestehend aus Klavier, E-Gitarre, Cajon und Geige.

Die Bläserklasse Fuchstal mit knapp 50 Kindern, die von Karina Schönberger geleitet wird, konnte bereits mehrere erste und zweite Preise beim Bayerischen Bläserklassenwettbewerb erringen. Daneben umrahmt sie auch Schulveranstaltungen, Dorffeste und Adventsmärkte. Die musikalische Vielfalt zeigte sich in den abwechslungsreichen Stücken, die die Kinder einstudiert hatten. Vom gruseligen „Zombie Stomp“ bis hin zu dem all-time-favorite „We will rock you“ – hier war für jeden Geschmack etwas dabei. Bei „Parade of the Palominos“ hörte man Pferde über die Bühne galoppieren, während bei „Penguin Promenade“ ein gemütlicher Spaziergang der Pinguine zu erleben war. Besonders majestätisch wurde es bei „March of the Romans“. Chor und Bläserklasse sind ein lebendiges Beispiel dafür, wie Musik Freude, Gemeinschaft und Erfolg verbindet. Die Schule ist stolz auf ihre jungen Talente.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!