Spende an Freundeskreis Malura Museum

Große Freude beim Freundeskreis Malura Museum e.V.: Die Raiffeisenbank Lechrain eG überreichte eine Spende in Höhe von 500 Euro an Frau Lore Kienzle, zweite Vorständin des Vereins. Übergeben wurde der symbolische Scheck durch Stefan Reiser, Vorstand der Raiffeisenbank Lechrain eG, am 8. Oktober. Die Mittel stammen aus dem Fördertopf des Gewinnsparvereins Bayern e.V. und sind für den Unterhalt und die Pflege des Malura Museums in Oberdießen bestimmt.

Mit dieser Unterstützung soll das Engagement des Vereins gewürdigt werden, der mit viel Herzblut zur Bewahrung des kulturellen Erbes und zur Förderung des regionalen Kunstverständnisses beiträgt. „Es ist uns ein Anliegen, lokale Kulturinitiativen wie das Malura Museum zu unterstützen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche und kulturelle Leben in unserer Region“, betonte Stefan Reiser bei der Spendenübergabe. Frau Lore Kienzle bedankte sich herzlich im Namen des Vereins für die finanzielle Unterstützung und betonte, dass die Spende direkt dem laufenden Museumsbetrieb zugutekommen wird. „Gewinnen mit Herz und Verstand“ – unter diesem Motto fördert die Raiffeisenbank Lechrain eG regelmäßig soziale, kulturelle und gemeinnützige Projekte in der Region.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!