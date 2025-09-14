SV Fuchstal erhält hochwertige Präsentationsshirts für Herrenmannschaften

Die Fußballer des SV Fuchstal freuen sich über neue Präsentations-Poloshirts, die sowohl der ersten als auch der zweiten Mannschaft zur Verfügung gestellt wurden. Gesponsert wurden die hochwertigen Shirts von der Firma HT-Forstdienstleistungen. „Ein einheitlicher Auftritt stärkt das Wir-Gefühl und repräsentiert unseren Verein auch abseits des Platzes“, betont die Vereinsführung. Besonders erfreulich: Mit den Poloshirts sollen auch die frisch aus der eigenen Jugend aufgerückten Spieler sowie neue Spieler im Verein noch besser in die Herrenmannschaften integriert und von Anfang an als fester Teil des Teams wahrgenommen werden. Der Zusammenhalt über alle Altersstufen hinweg ist dem Verein ein großes Anliegen.

Auch sportlich läuft es aktuell sehr erfreulich: Die erste Mannschaft konnte nach dem Aufstieg in die Kreisliga einen echten Traumstart hinlegen und überzeugte bislang mit starken Leistungen und wichtigen Punkten. Die zweite Mannschaft zeigt sich nach der schwierigen Vorsaison, in der der Klassenerhalt gesichert wurde, deutlich stabiler und präsentiert sich in der laufenden A-Klassen-Runde sehr solide. Der SV Fuchstal bedankt sich herzlich bei HT-Forstdienstleistungen (Hensel Thomas) für die Unterstützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

