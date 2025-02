Unbekannter beschädigt Solarfeld in Fuchstal

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter widerrechtlich Zutritt zum Solarpark am Huttenbügel in der Gemeinde Fuchstal. Laut Polizei beschädigte er das Solarfeld.

Der Unbekannte entwendete mehrere Sicherungshebel von Wechselrichtern und beschädigte ein dort abgestellten Radlader. Durch die im Gesamtwert von 400 Euro entwendeten Hebel funktionierte die Anlage nicht mehr. Der Radlader war nicht mehr fahrbereit. Wie die Polizei mitteilt, entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 1200 Euro sowie ein Ausfallschaden der Anlage pro Tag in Höhe von durchschnittlich 100 Euro. (AZ)