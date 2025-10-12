Unbekannter kippt Öl auf Staatsstraße bei Asch

Laut Polizeibericht verursachte eine bislang unbekannte Person absichtlich eine Verschmutzung der Staatsstraße 2055 bei Asch, vermutlich um ein Unglück herbeizuführen. Der Täter leerte demnach mehrere Flaschen Pflanzenöl auf die Fahrbahn, wodurch diese gefährlich glatt wurde.

Festgestellt wurde die Verschmutzung am Samstag, 11. Oktober, gegen 21 Uhr. Es kam zu keinem Verkehrsunfall. Die Fahrbahn wurde von der Feuerwehr Fuchstal gereinigt.

Bereits in der nahen Vergangenheit kam es an der Staatsstraße zu ähnlichen Verschmutzungen. Eine leere Flasche Sonnenblumenöl wurde aufgefunden und wird spurentechnisch behandelt. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Landsberg am Lech, unter der Telefonnummer 08191 9320, zu melden. (AZ)