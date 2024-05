Unfall bei Fuchstal: Autofahrer kommt von der Straße ab

Zwischen Lengenfeld und Fuchstal kommt ein Pkw-Fahrer von der Straße ab. Der Mann wird bei dem Unfall verletzt.

Ein 80-jähriger Mann aus Bad Wörishofen hat am Montagvormittag in einer lang gezogenen Linkskurve zwischen Lengenfeld und Fuchstal die Kontrolle über sein Auto verloren. Er blieb laut Polizei nach einer Vollbremsung im Straßengraben stehen.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst versorgten den Rentner, der mit Platzwunde und Prellungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. An seinem Pkw entstand Totalschaden, so die Polizei. (AZ)

