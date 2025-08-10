Viele Ehrenamtliche beim Jubiläum geehrt

Das 50-jährige Gründungsjubiläum bot einen würdigen Rahmen, um zahlreiche Aktive des SV 1975 Fuchstal zu ehren. Beim gut besuchten Festabend im Ascher Haus der Begegnung überreichte Heinz Eckl, Kreisspielleiter Zugspitze im Bayerischen Fußballverband, dem Verein zudem die „Goldene Raute“ für sein erfolgreiches Wirken in den Bereichen Jugend, Ehrenamt, Breitensport und Gesundheit. Verdiente Mitglieder hatten die einzelnen Sparten zur Ehrung vorgeschlagen. Beim Fußball waren dies Jürgen Hartmann, Alexander Keller, Ralf Klein, Hartwig Metzger, Andreas Oppenrieder, Roland Rock, Werner Ruf, Adolf Runge, Holger Sauter, Ernst Schmid, Manfred Tasler und Anton Weinholzner. Um die Abteilung Eisstock verdient gemacht haben sich Rosemarie Linder, Anton Weinholzner und Sarah Wurmser, beim Volleyball war es Norman Reuter, beim Tennis Manfred Bonk, Ferdinand Freer und Georg Gilg und bei der Gymnastik Elisabeth und Manfred Schneider. Gewürdigt wurden schließlich auch langjährige Vereinsmitglieder, nämlich Herbert Hofmann, Johann Mögele und Hannelore Specht (alle 50 Jahre), Manuela Flobobecki und Peter Wiedenmann (beide 40 Jahre) sowie Eva-Maria Bahe, Christine und Ferdinand Freer, Herbert Lenk, Dieter Otto und Oliver Theil (alle 25 Jahre). Besonders ausgezeichnet wurde der Ehrenvorsitzende Rainer Waschke, der seit 67 Jahren Sportvereinen angehört, neben dem SV Fuchstal waren dies der SV Asch und der TV Waal.

Vereinsvorsitzender Alexander Vollmer freute sich beim Jubiläum ganz besonders über den guten Zusammenhalt der Sportler im Fuchstal, anwesend waren beim Festabend Abordnungen des VfL Denklingen, des FC Seestall und des SV Unterdießen. Als nächstes Ziel setze man sich nun das Erreichen der „Goldenen Raute mit Ähre“. Als Geburtstagsgeschenk erhofft sich der SV Fuchstal nun noch eine neue Küche für sein Sportheim. Zur Finanzierung läuft noch bis Ende August ein „Crowdfunding“ der Raiffeisenbank Lechrain, wobei jede eingegangene Spende vom Geldinstitut verdoppelt wird.

