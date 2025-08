Vom Talent zum Star

Die Schulleitung wies zunächst darauf hin, dass man sein Talent nicht im Schatten verstecken dürfe. So führten Julian und Elias (8a) mit viel Humor durchs Programm. Zunächst verzauberten Theresa (7Ma) und Magdalena (10Mb) mit Flöte und Klarinette das Publikum, danach präsentierte Samuel (6a) auf dem Klavier die Melodie von „Fluch der Karibik“. Mit seinem Vater übertraf er dann als Saxofonist mit "Wackelkontakt" das Original um Längen. Ein besonderes Talent bewies auch Gabriel (6b) auf seinem Schlagzeug mit mitreißenden Rhythmen. Zudem zeigten Heidi (8Ma) und Lena (8a) ganz besonderen Mut, die ihr tolles gesangliches Können darboten. Amy (6a) auf ihrer Trompete versetzte mit „My heart will go on“ die Zuhörer auf die Titanic. Dazwischen trat der Lehrerchor auf, der von Frau Rehm und Frau Gruber unterstützt wurde.

Immer wieder wurde es sportlich, denn Alina und Daria (beide 6c) zeigten eine beeindruckende Akrobatikeinlage, während Simon (7Ma) ganz alleine auf die „Amboss-Polka“ Schuh plattelte. Auch die zweite Sportgruppe mit Viola, Amy und Merle (alle 5b) sorgte dafür, dass ihnen die Moderatoren großen Respekt zollten: „Das hätten wir uns nicht getraut!“ Jetzt kam Esilas (6c) großer Auftritt, denn sie bot eine herausragende Tanzeinlage. Dazwischen zeigte Jan (5a) sein „Party-Mobil“, ein Kettcar mit Anhänger inklusive Musik- und Lichtanlage samt Nebelmaschine. Herr Wenning (UNB) stellte die Talente der heimischen Tierwelt dar, unter anderem den zum Thema passenden Fuchs als "flame runner". Für die reibungslose Technik sorgten Ben, Alex (beide 8a) und Herr Hartmann. Am Ende boten die ES-Gruppen der achten Klassen unter Anleitung von Frau Schrötter und Frau Burmberger ein leckeres, breit gemischtes Buffet neben den Getränken des Elternbeirates an. Frau Klein und Herr Arnold bedankten sich bei allen und überreichten jedem Talent einen 20-Euro-Kinogutschein, ermöglicht durch großzügige Spenden der VR-Banken Lechrain und Landsberg-Ammersee sowie der Sparkasse Landsberg-Dießen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!