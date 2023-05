Zwei Autos prallen bei einem schweren Unfall auf der B17 frontal zusammen

Zwei Frauen stoßen mit ihren Autos auf der B17 Nähe Fuchstal zusammen. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Am Sonntagnachmittag hat sich ein schwerer Unfall auf der B17 ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei Landsberg sind zwei Autofahrerinnen mit ihren Fahrzeugen auf Höhe der Gaststätte Lechblick frontal zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden beide Frauen so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Fahrzeuge befinden sich noch an der Fahrbahn, hieß es am frühen Sonntagabend dazu. Die Straße wurde zeitweise gesperrt. Weitere Hintergründe und wie es zu dem Unfall kam, sind derzeit noch nicht bekannt. (ligi)

