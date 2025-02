Fünf Ideen für einen schönen Valentinstag in der Region Landsberg – zu zweit oder alleine

1 Malen im Café HofArt in Landsberg

Die eigene Kreativität ausleben, das ein oder andere Getränk genießen und neue Leute kennenlernen: Das bietet der Art Club Landsberg im HofArt Store Café von 18 bis 20 Uhr. Die Veranstalter animieren dazu, allein oder in Begleitung zu kommen und offline neue Leute kennenzulernen, während man gemeinsam malt. Im Preis enthalten sind ein Aperitif, ein paar Snacks sowie Leinwand, Farben und Pinsel. Die Anmeldung erfolgt per Mail an artclub.landsberg@gmail.com oder über den Instagram-Account des Art Clubs. Eine gute Idee für alle, die den Valentinstag unkonventionell und kreativ verbringen sowie neue Kontakte knüpfen möchten.

2 Ein Blind-Date mit Wein und Aromen

Für Weinliebhaber oder solche, die es werden wollen, schafft die Landsberger Vinothek Wein & Sein am Valentinstag Abhilfe. Von 18 bis 23 Uhr werden die relevantesten Rebsorten der Welt blind verkostet. Teilnehmende lernen, wie man Wein professionell verkostet und die vielen kleinen Aromen herausschmeckt. Die Sensorik steht im Fokus. Zu den acht zu verkostenden Weinen gibt es ein Vier-Gänge-Menü sowie einen Aperitif und Kaffee. Hier stehen Genuss und Romantik im Einklang.

3 Entspannung und Ruhe im ZenDo Kaufering

Die Woche war stressig? Eine Pause vom Alltag wäre mal ganz gut? In den Saunen und Salzgrotten im ZenDo in Kaufering kann man den Kopf ausschalten und einfach mal alles um sich herum vergessen. Das funktioniert hervorragend als Single oder auch als Paar. Wellness-Fans kommen dort auf ihre Kosten. Auch eine Massage gönnt man sich doch viel zu selten. Praktisch für Eltern: Kinder ab drei Monaten werden im Kinderclub betreut. So kommen Mamas und Papas zur Ruhe, während der Nachwuchs auch Spaß hat.

4 Eine Stadtführung mit Kultur und Kulinarik

Eine Stadtführung durch die eigene Heimat mag im ersten Moment redundant klingen. Doch manchmal ist gerade das Offensichtliche interessant. Bei der dreistündigen Stadterkundung von 15 bis 18 Uhr erfahren Teilnehmende Hintergründe zur Landsberger Historie, bestaunen die malerischen Sehenswürdigkeiten und genießen lokale Köstlichkeiten. Im Herkomer Café gibt es eine Vorspeise. Die restliche Kulinarik, etwa Pralinen und Kaffeesorten, ist in die Stadttour eingebunden. Ein gemeinsames Abendessen schließt die Tour ab. Sowohl für neugierige Paare als auch Singles oder Freunde mit kulturellem Interesse zu empfehlen. Nähere Informationen gibt es auf der Website der Stadt Landsberg.

5 Gemütlich im Kino

Popcorn, ein kaltes Getränk, ein guter Film: Mit einem Besuch im Kino kann man eigentlich nichts falsch machen. Inwieweit romantische Stimmung aufkommen soll, kann man mit der Filmauswahl in Ruhe selbst entscheiden. Im Filmtheater Landsberg hat man am Freitag die Wahl zwischen dem Familienfilm „Paddington in Peru“, dem starbesetzten Oscarkandidaten „Konklave“ oder dem Drama „Wunderschöner“, der Fortsetzung des vorigen Films von und mit Karoline Herfurth. Im Filmpalast Kaufering kann man unter anderem im inzwischen vierten Teil der Reihe mit „Bridget Jones“ lachen und weinen oder mit „Captain America: Brave New World“ in die große Action-Welt von Marvel eintauchen. Spannung und Romantik bietet das Drama „Babygirl“, in dem Nicole Kidman als CEO eines Unternehmens eine intensive Beziehung zu einem deutlich jüngeren Praktikanten aufbaut.