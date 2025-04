Blendung im Straßenverkehr ist „ein ernstes Problem“

Auf die Gefahren von Blendung durch Scheinwerfer im Straßenverkehr hat ein internationales ADAC-Symposium im ADAC-Testzentrum Mobilität in Penzing aufmerksam gemacht. ADAC-Technik-Präsident Karsten Schulze sagte laut einer Pressemitteilung in seiner Eröffnungsrede: „Blendung ist ein zunehmend wichtiges Thema. Das zeigt die große Resonanz, auf die unser Symposium gestoßen ist, aber auch eine ADAC-Umfrage zum Thema: Denn eine große Mehrheit der Autofahrerinnen und Autofahrer fühlt sich insbesondere durch moderne LED-Scheinwerfer geblendet.“ Besonders besorgniserregend sei, dass fast die Hälfte der Befragten die Augen zukneife oder sogar kurz schließe, wenn sie geblendet würden, so Schulze. „Es liegt also auf der Hand, dass wir hier ein ernstes Problem der Verkehrssicherheit haben.“

Reinhard Kolke, Leiter des ADAC Technik-Zentrums in Landsberg, und Projektleiter Burkhard Böttcher begrüßten rund 60 Expertinnen und Experten aus mehreren Ländern in Penzing. „Der Ansatz, nicht nur Ingenieure und Techniker, sondern auch Augenärzte ihre Sicht auf die Entstehung von Blendung und deren Auswirkungen auf den Menschen zu schildern, hat eine ganz neue Facette in die Blendungsdiskussion gebracht“, so Böttcher. Zu den Programm-Punkten gehörten Umfrage-Ergebnisse und Unfalldaten aus mehreren Ländern, Funktionsweise des Sehens sowie biologische und medizinische Prozesse bei Blendung. Dazu gab es eine spätabendliche Außen-Vorführung im ADAC-Testzentrum Mobilität in Penzing.

Der ADAC arbeitet laut der Pressemitteilung zusammen mit der Technischen Universität Darmstadt und der Hochschule Aalen an einer aktuellen Studie für die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) zur Entwicklung von Vorschriften für lichttechnische Einrichtungen an Kraftfahrzeugen. Dadurch sollen neue Erkenntnisse zur Blendwirkung von Fahrzeugbeleuchtung gewonnen werden. (AZ)