Richtfest für den neuen evangelischen Kindergarten in Landsberg

Zügig geht der Neubau des evangelischen Kindergartens in der Von-Kühlmann-Straße in Landsberg voran. Wo noch Mitte Mai in der Baugrube der Grundstein gelegt wurde, ragen heute schon Dächer in die Höhe. Und so konnte bereits Richtfest gefeiert werden, wie die evangelische Kirchengemeinde in einer Pressemeldung mitteilt.

Im Beisein von zahlreichen Interessierten informierten Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, Pfarrer Siegfried Martin und Architekt Gregor Schmitz über den Baufortschritt. Errichtet werde ein barrierefreier Bau, der sich ganz an den Bedürfnissen der 86 Kinder orientiert, die dort in fünf Krippen- und Kindergartengruppen spielen und leben werden. „Jeder Euro, den wir in diese Kindertagesstätte investieren, ist bestens angelegt – denn er fließt direkt in die Zukunft unserer Kinder. Besonders das runde Winke-Fenster hat mich begeistert – ein liebevolles Detail“, sagte die Oberbürgermeisterin beim Richtfest.

Im neuen Landsberger Kindergarten sind vielfältige pädagogische Ansaätze möglich

Der Neubau sei flexibel und mache vielfältige pädagogische Ansätze möglich, heißt es in der Pressemeldung der Kirchengemeinde. Das Team des Kindergartens unter der Leitung von Nicole Salzinger arbeite derzeit an einem zum Raum passenden pädagogischen Profil. „Es geht uns jetzt nicht nur um das Äußere des Baus. Gut durchdachte Innenräume wirken wohltuend auf die Entwicklung der Kinder und können noch dazu die wertvolle Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher unterstützen“, wird Pfarrer Siegfried Martin in der Pressemitteilung zitiert.

Deshalb sei der Kirchengemeinde als Bauherr eine pädagogisch wertige Raumausstattung zum Wohle der Kinder das Herzensanliegen. Wie Pfarrer Siegfried Martin mitteilt, freue man sich über jede finanzielle Unterstützung, die vor Ort dringend benötigt werde. Ein sportliches, aber nicht ganz unrealistisches Ziel sei die Eröffnung noch in 2026. (AZ)