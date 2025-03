Für die Tiere: Gemeinde Egling verbietet unterjährige Feuerwerke

In der jüngsten Sitzung des Eglinger Gemeinderats las Bürgermeister Ferdinand Holzer das Schreiben einer Antragstellerin vor, in dem Bedenken hinsichtlich der Lärmbelästigung für Menschen und Tiere durch Feuerwerke und Böllerschüsse geäußert wurden. Nach einer eingehenden Abwägung und Diskussion der verschiedenen Perspektiven kristallisierte sich folgender Vorschlag des Gemeinderats heraus: Unterjährige Feuerwerke zu diversen Anlässen, wie zum Beispiel Geburtstagen und Jubiläen, werden in Egling in Zukunft nicht mehr genehmigt. Feuerwerke zum Jahreswechsel dürfen im Gemeindegebiet ausschließlich am 31. Dezember ab 18 Uhr und bis Neujahr, 6 Uhr, gezündet und abgefeuert werden.

