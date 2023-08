Der Sound of Heimat schallt durchs Zisterzienserkloster

Zum zweiten Mal steigt das "Sound of Heimat"-Fürstival auf dem Gelände des ehemaligen Zisterzienserklosters in Fürstenfeldbruck.

Nach der Premiere mit 2500 Gästen im Sommer 2022, geht das „Sound of Heimat“-Fürstival in die zweite Runde: Im Areal der Barockanlage des einstigen Zisterzienserklosters in Fürstenfeldbruck rocken an diesem Wochenende der deutsche Rap- und Reggae-Künstler GReeeN, die österreichische Band Granada, Erwin & Edwin, Pam Pam Ida, DeSchoWieda, d'Hundskrippln sowie viele weitere Bands den Klosterhof mit Brass-Sounds und Bässen. Im Fürstival-Biergarten stimmen die Blasmusik Schöngeising sowie die Stadtkapelle Fürstenfeldbruck die Gäste mit regionalem Heimatsound musikalisch ein. Im Anschluss an die Open-Air-Shows geht die Party an beiden Tagen in der urigen Fürstenfeld-Tenne weiter.

GReeeN, Granada, Pam Pam Ida, Erwin & Edwin, DeSchoWieda und viele Bands mehr sorgen am Freitag, 1., und Samstag, 2. September, mit Brass-Sounds, Beats und Bässen für Stimmung beim Musikfestival, das im Klosterhof traditionelle Blasmusik mit modernen Sounds, lokale Bands und internationale Acts verbinden will. An beiden Festivaltagen ist Einlass auf das Gelände ab 15 Uhr, das Programm startet ab 15.30 Uhr und endet um 1 Uhr in der Nacht.

Mit dem neuen Festival zum Musik-Genre „Neue Volksmusik“ folgt das Veranstaltungsforum Fürstenfeld laut einer Pressemitteilung einem Trend und macht insbesondere jüngeren Musik-Enthusiasten ein spannendes Angebot. Festival-Pässe sind erhältlich über Reservix sowie beim Kartenservice Fürstenfeld unter der Telefonnummer 08141/6665444 oder nach einer Mail an kartenservice@fuerstenfeld.de. Das komplette Festivalprogramm mit regionalen Blasmusikgruppen und weiteren Aktionen wird laufend auf www.fuerstival.de aktualisiert. (AZ)