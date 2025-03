Ein junger Mann liefert sich mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd

Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich am Freitagabend in Fürstenfeldbruck und Emmering abgespielt. Ein 18-jähriger Autofahrer wollte sich einer Verkehrskontrolle entziehen. Am Ende wurde er jedoch gefasst, aber auch ein Streifenfahrzeug war nicht mehr fahrbereit, berichtet die Verkehrspolizei.

Zum Ablauf heißt es, dass die Polizei das Auto des jungen Manns gegen 22.30 Uhr in der Schöngeisinger Straße anhalten wollte. Daraufhin floh der Fahrer mit Geschwindigkeiten bis zu 180 Stundenkilometer innerorts in Richtung B471, wo er das Tempo auf bis zu 200 Stundenkilometer erhöhte und mehrere waghalsige Überholmanöver vornahm.

Flüchtiger Autofahrer rammt den Streifenwagen

An der Anschlussstelle Emmering verließ der Pkw die Bundesstraße und fuhr weiter Richtung Emmering. Dort versuchte er, die Beamten in den dortigen Wohngebieten abzuhängen. Die Polizeistreife verlor den Flüchtigen aufgrund der hohen gefahrenen Geschwindigkeit zunächst aus den Augen, konnte den Wagen aber in einer Sackgasse feststellen und versperrte diesem mit dem Dienst-Pkw den Weg. Der Flüchtige fuhr jedoch auf den quer stehenden Streifenwagen zu und rammte sich den Weg frei. Dabei wurde der Dienst-Pkw am Heck beschädigt.

Nach weiterer Flucht konnte der Flüchtige nach einem missglückten Wendemanöver vor der Hauptwache des Fliegerhorstes gestellt werden. Hierbei kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem Polizeifahrzeug. Dieses war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Autofahrer muss über Nacht in Gewahrsam bleiben

Der 18-jährige Autofahrer aus dem Landkreis Dachau und seine beiden gleichaltrigen Mitfahrer wurden festgenommen. Während die Mitfahrer nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden, bleibt der Fahrer bis zu einer möglichen Haftprüfung am Samstag im Gewahrsam, hieß es in dem am frühen Samstagmorgen versandten Bericht der Verkehrspolizei. Gegen den Mann wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, verbotenen Kraftfahrzeugrennens, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und einiger Delikte mehr ermittelt. Sein Auto und sein Führerschein wurden beschlagnahmt.

Warum der Mann sich der Verkehrskontrolle entziehen wollte, wird derzeit ermittelt. Der 18-Jährige war weder alkoholisiert noch stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Allerdings konnten am Fahrzeug diverse technische Veränderungen festgestellt werden, für welche keine Genehmigungen vorlagen.

Aufgrund der Beteiligung der Beamten der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck wurde der Sachverhalt durch die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck aufgenommen und weiter bearbeitet. (AZ)