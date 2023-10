Podiumsdiskussion: Was sich Landwirte von der Politik wünschen

In Fürstenfeldbruck lädt der Bauernverband zum Austausch mit Landtagskandidaten. Auch Vertreter aus dem Kreis Landsberg sind dabei.

Die Kreisverbände Landsberg und Fürstenfeldbruck des Bayerischen Bauernverbands (BBV) hatten zur Diskussion mit den Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien geladen. Knapp 50 interessierte Landwirte kamen, um ihre Anliegen anzubringen. Die Zukunft der Nutztierhaltung und deren Planungssicherheit für Investitionen, das gesetzte Ziel der Flächenversiegelung oder politische Anreize, um das Ziel von 30 Prozent Ökolandbau zu erreichen, waren Themen der Kandidaten und Kandidatinnen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, teilt der BBV in einer Pressemeldung mit.

Ulrich Bode ( FDP) sprach sich gegen eine 30-Prozent-Regelung im Ökolandbau aus, denn der Verbraucher müsse die Regelung vorgeben, das kann nicht erzwungen werden. Peter Banholzer (AfD) plädierte für mehr Selbstbestimmung für die eigenen Flächen und keine Flächenstilllegung. Für den Landtagsabgeordneten Hans Friedl (Freie Wähler) ist die neue Erosionsschutzverordnung Enteignung, ebenso sieht er beim Ökolandbau die Bereitschaft der Verbraucher, es sich auch leisten zu wollen. Daniel Liebetruth (SPD) sieht hier schon die Politik in der Pflicht, denn leisten wollen ist das eine, aber leisten können das andere, deshalb müsse sich die Politik für bessere Löhne einsetzen.

Landwirtschaft soll den Bürgern besser vermittelt werden

Landwirtschaft muss den Bürgern besser vermittelt werden, das fängt schon in der Schule an, so Landwirtin Monika Strauß-Rehberg. Ein Schulfach Alltagskompetenz und die Erlebnisbauernhöfe mehr in den Fokus zu rücken, sieht sie als Aufgabe der Politik. Das sieht auch der CSU-Abgeordnete Benjamin Miskowitsch so, dem es sehr wichtig ist, Kindern den Wert von Landwirtschaft zu erklären. Erlebnisbauernhöfe würden wichtige gesellschaftliche Arbeit leisten. Die Brucker Kreisbäuerin Karin Sepp spricht sich bei diesem Thema für eine bessere Ausbildung der Lehrer aus. Andreas Birzele (Grüne) unterstützt das auch, als Handwerker plädiert er für mehr Praktika in allen Schularten. Zudem möchte er die kleinbäuerliche Struktur stärken und Tiere auf der Weide sehen.

Die Bedeutung von Regionalität und ökologischem Anbau sehen alle Kandidaten als Zukunftsaufgabe für den Landtag mit der wichtigen Botschaft, dass sich Verbraucher diese Produkte zukünftig auch leisten können. Der Landsberger Kreisobmann Johann Drexl kritisierte die zunehmende hohe Bürokratie in den vergangenen Jahren und schickt den Apell an die Politiker „Lasst den Landwirten wieder mehr Freiraum in Ihrer Arbeit.“ Es fehle die Planungssicherheit und in den vergangenen zehn Jahren habe sich die Milchviehhaltung im Landkreis Landsberg um die Hälfte reduziert.

