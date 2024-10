Tödlicher Badeunfall im Kreis Fürstenfeldbruck

In einem Baggersee bei Fürstenfeldbruck ist am Freitag ein 67-jähriger Mann aus dem Kreis Fürstenfeldbruck tödlich verunglückt. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Samstag berichtete, wurde gegen Mittag der leblose Körper eines Mannes aus dem Pucher Meer geborgen. Vermutlich ist dieser beim Schwimmen verunglückt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den näheren Todesumständen übernommen.

Passanten hatten am Ufer des Baggersees einen leblosen Körper im Wasser treibend bemerkt. Nachdem sie den Mann an Land gebracht hatten, begannen sie sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen und verständigten den Rettungsdienst, so die Polizei weiter. Dieser stellte die Reanimationsmaßnahmen aber nach einiger Zeit erfolglos ein. Über in der Nähe aufgefundenen Badesachen konnte der Verunglückte identifiziert werden. (AZ)