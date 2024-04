Fußball

17:37 Uhr

Bayernliga: TSV Landsberg kommt nicht auf die Beine

Plus Der TSV Landsberg will nicht in die Fußball-Regionalliga aufsteigen - schon gibt es die nächste Niederlage. So reagieren die Fans auf den Verzicht.

Von Margit Messelhäuser

Eine Trotzreaktion wollte die Mannschaft des TSV Landsberg darauf zeigen, dass die Abteilung nicht für die Regionalliga melden wird. Das gelang dem Fußball-Bayernligisten im Heimspiel gegen Sonthofen nicht wirklich. Nach einer passablen ersten Halbzeit ging bei den Gastgebern in der zweiten nicht mehr viel zusammen und die 1:2-Niederlage war insgesamt nicht unverdient. Der Verzicht auf den Aufstieg war auch Gesprächsthema bei den Fans.

Hatte man Enttäuschung oder Verärgerung bei den langjährigen Fans des TSV Landsberg erwartet, so war dies bei vielen nicht der Fall. "Im ersten Moment war ich schon enttäuscht, als ich es erfahren habe", sagt Christian Henrich, doch "dann habe ich mir es noch mal gründlich durch den Kopf gehen lassen und ich denke, die Entscheidung ist richtig." Die Begründung der Abeilungsleitung, dass die nötigen Strukturen noch nicht vorhanden seien, kann Henrich, der bei besonderen Spielen auch als Security vor Ort ist, nachvollziehen.

