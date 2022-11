Fußball

vor 51 Min.

Bayernliga: TSV Landsberg will wieder dreifach punkten

Plus Der TSV Landsberg will in der Fußball-Bayernliga drei Punkte einfahren. Co-Trainer Martin Weiderer warnt vor dem nächsten Auswärtsgegner Gundelfingen.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

In der Fußball-Bayernliga Süd tritt am Samstag der TSV Landsberg auswärts in Gundelfingen an. In einem intensiven Derby gab es vergangenes Wochenende zu Hause ein 1:1 gegen Regionalliga-Absteiger FC Memmingen. Nun wollen die Kicker um Spielertrainer Sascha Mölders wieder drei Punkte einfahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen