Bayernligist TSV Landsberg verpflichtet Stürmer

Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg vermeldet die ersten Neuzugänge. In dieser Woche startet der Trainingsauftakt.

Für den TSV Landsberg beginnt in dieser Woche die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Fußball-Bayernliga. Dabei werden die Spielertrainer Muriz Salemovic und Mike Hutterer auf einen Leistungsträger verzichten müssen – aber es gibt auch bereits die ersten Neuverpflichtungen.

Mit dem Auswärtsspiel am 19. Februar in Deisenhofen starten die Landsberger Fußballer in die Frühjahrsrunde der Bayernliga. Nicht mehr dabei sein wird dann David Anzenhofer. Wie berichtet, ist er zu seinem früheren Verein FC Gundelfingen zurückgekehrt.

Erfahrung in der Regionalliga gesammelt

Und genau von dort kommt auch der erste Neuzugang – allerdings erst für die neue Saison. Mit Sandro Caravetta haben die Landsberger den ersten Neuen „fix“ gemacht. Der 22-jährige Stürmer hat bereits in Illertissen Regionalliga-Erfahrung gesammelt, war in der Saison 2019/21 dann zum FC Gundelfingen gewechselt. In 14 Spielen hat er für den Bayernligisten sechs Tore und vier Assists verbucht.

Sandro Caravetta (links) wird nächste Saison zum TSV Landsberg wechseln. Foto: Walter Brugger (Archivbild)

„Wir wollten ihn unbedingt haben“, sagt Landsbergs Sportlicher Leiter Jürgen Meissner. Auch andere Verein hätten großes Interesse an Caravetta gehabt, „ums so mehr freut es uns, dass er sich für uns entschieden hat“. Bis Caravetta aber erstmals im Trikot des TSV Landsberg aufläuft, wird es noch dauern, erst im Sommer wechselt er an den Lech. Außerdem, das teilt der Verein mit, wechselt Alexander Figler zur neuen Saison von der U19 des FC Memmingen zum TSV Landsberg.





Lesen Sie dazu auch