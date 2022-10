Bezirksliga: Der VfL Denklingen stürzt den Favoriten

In der Fußball-Bezirksliga hat der VfL Denklingen in dieser Saison zu kämpfen. Den Überraschungssieg gegen den Tabellendritten verdankt man auch dem Keeper.

Auch wenn es "nur" drei Punkte für diesen Sieg gibt: Für die Bezirksliga-Fußballer des VfL Denklingen sind es drei ganz wichtige Punkte. Nicht nur, dass man dadurch in der Tabelle wieder besser dasteht, endlich hat man sich auch gegen eines der Topteams der Liga durchgesetzt. Drei Spieler standen beim 1:0-Heimerfolg gegen den Tabellendritten Bad Heilbrunn besonders im Fokus.

Der Gästetrainer beurteilte den Sieg von Denklingen als insgesamt verdient, Markus Ansorge, Coach der Gastgeber, bezeichnete ihn "ein bisschen glücklich". Doch auf der anderen Seite hatte sein Team damit endlich auch das nötige Glück, für das man aber auch hart arbeitete. "Dieser Sieg ist auch für den Kopf enorm wichtig", sagte Ansorge nach der Partie, denn schon am Mittwoch steht das nächste Spiel an, dann gegen den TSV Murnau, der ebenfalls in der Tabelle ganz oben mitmischt.

Denklingen gerät zu Beginn extrem unter Druck

Zu Beginn des Spiels sah es allerdings nicht danach aus, als könnten die Denklinger etwas Zählbares mitnehmen. Die Gäste zeigten ihre ganze Klasse und erarbeiteten sich mehrere sehr gute Tormöglichkeiten. Dabei profitierten die Bad Heilbrunner immer wieder von Unachtsamkeiten der Heimelf, aber "wir hatten Glück und unseren Keeper Manuel Seifert", blickte Ansorge auf die erste Halbzeit zurück. Zwar habe man auch die eine oder andere Umschaltsituation gehabt, doch "der letzte Pass kam immer zu ungenau". So ging es torlos in die Pause.

In die zweite Halbzeit starteten die Denklinger besser, jetzt war es ein Spiel auf Augenhöhe, mit Chancen auf beiden Seiten. "Wir standen viel kompakter und waren viel griffiger", so Markus Ansorge. Brenzlig wurde es, als Denklingen in der 82. Minute eine Zeitstrafe kassierte, doch kaum wieder komplett, gelang der Siegtreffer. Ein toller Diagonalpass kam zu Simon Ried, der setzte sich sehr gut durch, passte zurück zu Dominik Karg, und dieser traf zum 1:0 (89.).

Am Mittwoch ist Murnau in Denklingen zu Gast

Bereits am Mittwoch, ab 19.30 Uhr, steht das nächste Heimspiel an, dann ist Murnau in Denklingen zu Gast.

Lesen Sie dazu auch

VfL: Seifert, Kirchbichler (62. Tikovski), Krimshandl, Rambach, J. Greif (67. Schilcher), S. Ried, Schießl (72. Sporer), Maass (83. Kotz), Waibl, Karg, L. Greif.