Das hat sich bei den Fußball-Teams in der Winterpause getan

Einige Wechsel vermelden die Fußballmannschaften aus dem Kreis Landsberg. Neben Spielern geht es auch um Veränderungen auf der Trainerposition.

In der Bayernliga, Landesliga und Bezirksliga rollt der Ball schon seit ein paar Wochen. Am 23./24. März wird es auch für die Fußball-Teams in den unteren Klassen wieder ernst. Auch wenn es üblicherweise in der Winterpause nur wenig Wechsel gibt, einige finden dann doch statt. Hier ein Überblick.

Kreisliga Gleich zwei spektakuläre Wechsel gibt es in dieser Klasse bei den Landkreis-Mannschaften. So hat sich der FC Penzing von Trainer Josef Scheiblegger getrennt, das Kommando gibt im zweiten Teil der Punktrunde Michael Hasche, der vom VfL Kaufering zum FCP kam. Außerdem hat Oliver Gerstmeier wegen der Verlagerung seines Arbeitsplatzes den Verein in Richtung TSV Leitershofen verlassen. Auch beim TSV Landsberg II gibt es einen bereits bekannten Abgang: Sebastian Bonfert kehrte als Spielertrainer zum Landesligisten VfL Kaufering zurück. Vom FC Memmingen wechselten Aurel Idrizi und Johannes Maurus zum TSV II.

FC Hofstetten hat zwei Neuzugänge

Kreisklasse Der SV Igling muss in der zweiten Hälfte der Saison auf Jan-Lukas Scheck verzichten, der zu Amberg-Wiedergeltingen wechselte. Zwei Neuzugänge konnte der FC Hofstetten mit Tobias Gatzen (FC Issing) und Alexander Schestak (VfL Kaufering) begrüßen. Neben Abgang Tobias Gatzen hat auch Francis Amadi den FC Issing verlassen, neu im Team ist Marcel Pazzig, der zuletzt bei der SpVgg Burgbrohl die Schuhe schnürte.

A-Klasse Einen "stadtinternen" Wechsel gab es beim SV Erpfting: Valentin Abröll wechselte von Jahn Landsberg zum SVE, ansonsten baut das Team auf den vertrauten Kader. Umzugsbedingt einen Abgang vermeldet die DJK Schwabhausen: Mahmud Sarkawt hat das Team verlassen.

Lesen Sie dazu auch