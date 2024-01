Denklingen startet mit einem Remis in die Vorbereitung auf die Bezirksliga

Der VfL Denklingen bereitet sich auf den zweiten Teil der Fußball-Bezirksliga vor. Gegen einen Landesligisten gab es im ersten Testspiel ein Unentschieden.

Nach der ersten Trainingswoche stand für die Bezirksliga-Fußballer des VfL Denklingen bereits das erste Testspiel an. Zu Gast war der Landesligist TuS Holzkirchen. Was seine Mannschaft zum Auftakt der Vorbereitung zeigte, stimmte Trainer Markus Ansorge optimistisch für die restlichen Punktspiele.

"Was die Jungs auf dem Platz gezeigt haben, war schon ganz ordentlich", lautete Ansorges Fazit nach dem 1:1. Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging das Schlusslicht der Landesliga Südost in der 55. Minute in Führung. Nur zehn Minuten später allerdings fiel der Ausgleich. "Nach einem schönen Spielzug", wie Ansorge sagte, traf Stephan Schilcher zum Ausgleich. Zwar hätten die Gäste mehr Spielanteile und mehr Chancen gehabt, dennoch habe sein Team sehr gut mitgehalten.

Zwei Langzeitverletzte sind wieder im Kader

Dabei musste Ansorge auf einige Stammspieler noch verzichten. Die beiden Langzeitverletzten Tobias Ried und Michael Stahl seien zwar wieder im Training, für einen Einsatz im Spiel sei es aber noch zu früh. Ebenfalls verletzt pausieren muss noch Tobias Schelkle. "Er zog sich beim Eishockey einen Außenbandriss zu", so der Trainer, der hofft, dass Schelkle bis zum Punktspielstart wieder im Kader stehen kann. Urlaubsbedingt fehlten zudem Armin Sporer und Manuel Waibl.

Dafür hatte Ansorge einen Neuzugang im Kader: Emil Hirschvogel wechselte vom SV Unterdießen zum Bezirksligisten. "Er muss sich noch ein bisschen ans Tempo gewöhnen, macht aber einen guten Eindruck", lautete Ansorges Urteil über den Neuen. Bereits am Samstag, 3. Februar, steht ab 15 Uhr der nächste Test an, dann gegen Garmisch-Partenkirchen. Die weiteren Termine: Sonntag, 11. Februar, 15 Uhr Denklingen - Langerringen; Samstag, 17. Februar, Denklingen - Egg/Günz; Samstag, 24. Februar, 14 Uhr, Kaufbeuren - Denklingen. Am 2. März startet der VfL in Penzberg wieder in die Punktrunde.