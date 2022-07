Fußball

22:33 Uhr

Sascha Mölders verkündet zwei Neuverpflichtungen beim TSV

Plus Der TSV Landsberg rüstet den Kader für das Saisonziel Aufstieg weiter auf. Ein Fußballspieler wechselt von 1860 München II, der andere kommt aus Garching an den Lech.

Von Christian Mühlhause

Im ersten Saisonspiel in der Bayernliga musste Landsberg lange kämpfen, um gegen Hallbergmoos die Punkte daheim zu behalten. In der Startaufstellung gab es dabei eine Überraschung: Es stand ein Akteur auf dem Platz, dessen Name bislang im Zusammenhang mit dem TSV noch nicht zu hören war. Der Mittelfeldspieler, der von Ligakonkurrent 1860 München II kommt, ist aber nicht der einzige Neuzugang, den der TSV noch realisiert hat. Auch von Garching, die ebenfalls in der Bayernliga spielen, kommt Verstärkung für den Kader, wie Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders nach der Partie gegen Hallbergmoos verriet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

