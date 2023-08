Fußball

vor 50 Min.

Erneut eine deutliche Niederlage für den VfL Kaufering in der Landesliga

Plus Auch der Freitagabend bringt Kaufering kein Glück. Gegen Kempten setzt es für den VfL in der Fußball-Landesliga die zweite Niederlage in Folge. Aber es gibt auch Lichtblicke.

Von Margit Messelhäuser

Wie wäre das Spiel wohl verlaufen, hätte der VfL Kaufering eine der beiden Großchancen vor der Pause nutzen können? Das war aber nicht der Fall und so kassiert das Team von Trainer Christian Feicht in der Fußball-Landesliga die zweite klare Niederlage in Folge. Mit 1:4 muss sich der Gastgeber dem FC Kempten geschlagen geben. Trotz der Niederlage gibt es aber auch Lichtblicke.

Für Kaufering gibt es keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken: Die Saison ist noch lang und dass man in der Liga mithalten kann, hat die Mannschaft ja schon bewiesen. Jetzt ist der Trainer aber auch als Psychologe gefragt, denn das 0:7 in Memmingen hat der Mannschaft doch einen Schlag versetzt. Gegen Kempten begann Kaufering sehr verhalten, vor allem darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Kurz vor und die ersten 20 Minuten nach der Pause spielte man dagegen gut nach vorne und schon hatten sich die Chancen ergeben. Allerdings: Vom Glück verfolgt sind die Kauferinger derzeit nicht, dieses muss sich die Mannschaft jetzt hart erarbeiten - dass sie gewillt ist, das zu tun, zeigt der Ehrentreffer kurz vor Schluss.

