Fußball

vor 3 Min.

Für den VfL Kaufering steht schon das erste Testspiel an

Plus Bei seiner Aufholjagd in der Fußball-Landesliga kann der VfL Kaufering wieder auf Routinier Bonfert bauen. Am Freitag steht bereits das erste Testspiel an.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Am Montag stand für den VfL Kaufering das erste Training auf dem Platz an, die Vorbereitung läuft aber eigentlich schon seit Anfang Januar. Und bereits am Freitag, 26. Januar, findet das erste Testspiel statt: Ab 18 Uhr ist die U19 des TSV 1860 München in Kaufering zu Gast, am Samstag kommt der Bayernligist FC Gundelfingen. Gerade rechtzeitig können die Kauferinger noch Rückkehrer Sebastian Bonfert im Team begrüßen.

Auf den VfL Kaufering wartet in der Fußball-Landesliga eine schwere Aufgabe: Mit 23 Punkten überwintern die Kauferinger auf Platz 15, einem Abstiegsrelegationsplatz. Doch vier Punkte Rückstand sind durchaus machbar, an Motivation fehlt es bei der Mannschaft jedenfalls nicht. "Wir haben zunächst ein Fitnesstraining angeboten", sagt Uli Stengelmair, Sportlicher Leiter des VfL. Doch die Spieler sprachen sich alle dafür aus. "Seit 3. Januar sind alle in der Halle", freut sich Stengelmair.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen