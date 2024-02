Fußball

vor 32 Min.

Fußball: Generalprobe findet unter erschwerten Bedingungen statt

Plus Der VfL Denklingen ist bereit für die zweite Runde in der Fußball-Bezirksliga. Landesligist Kaufering vergibt zu viele Chancen.

Von Margit Messelhäuser

Die letzten Testspiele standen für die Fußball-Teams des VfL Kaufering, VfL Denklingen und Jahn Landsberg an. Am 2. März beginnt auch für den Landesligisten Kaufering und die beiden Bezirksligisten wieder die Punktrunde. Sehr zufrieden ist Denklingens Trainer Markus Ansorge mit der Generalprobe seiner Mannschaft.

VfL Kaufering Zwei Testspiele standen für die Kauferinger am letzten Wochenende vor dem Start in die Landesliga an. Allerdings mussten die Kauferinger mit einem dünnen Kader antreten, da es einige verletzte und kranke Spieler gab. Beim Bezirksligisten Wolfratshausen zeigten die Kauferinger zwar eine gute Leistung - mussten sich aber mit 0:1 geschlagen geben. "Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt", sagte Kauferings Trainer Michael Grasse. Er und sein Trainerkollege Sebastian Bonfert fanden nur ein Manko: die Chancenverwertung.

