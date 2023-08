Fußball

Fußballerin aus Igling geht in der Bundesliga für Nürnberg auf Torejagd

Vanessa Haim aus Igling spielt in der neuen Saison in der Bundesliga für den 1. FC Nürnberg.

Plus Fußballerin Vanessa Haim läuft kommende Saison für den 1. FC Nürnberg auf. Der Sport ist ihre Leidenschaft. Das musste auch ein früherer Pfarrer in Igling erfahren.

Von Christian Mühlhause

Vanessa Haim hält den Fußball, den sie fürs Foto mitgebracht hat, im Arm, auch die ganze Stunde, die das anschließende Gespräch mit unserer Redaktion dauert. Den Ball zur Seite zu legen, scheint der Iglingerin nicht in den Sinn zu kommen. Der ist quasi ihr ständiger Begleiter im Leben und ihre große Leidenschaft. Das musste auch schon ein früherer Pfarrer der Lechraingemeinde erfahren. Ihrer Passion wird sie ab der kommenden Saison in der 1. Bundesliga nachgehen und für den 1. FC Nürnberg auflaufen.

Angefangen hat alles mit den Buben im Ort, die kickten miteinander, und Vanessa Haim wollte mitspielen. "Ein anderer Sport hat mich nie interessiert, ich habe auch nichts anderes ausprobiert", sagt sie. Schon in der G-Jugend spielte sie in Igling bei den Buben mit, damals noch als Libero. Das war vor 21 Jahren, da waren Mädchen noch Exotinnen im Fußball. Doch ihr Talent fiel auf. "Sie wurde häufig zur Spielerin des Matches gewählt", erzählt Mutter Anja Schmitt, die wieder geheiratet hat und einen anderen Familiennamen trägt, stolz. Eine andere Situation war ihr hingegen schon etwas peinlich: "Sie hat dem Pfarrer erklärt, dass sie nicht zum Kommunionsunterricht kommen kann, weil sie zum Fußball muss." Ihre Tochter schloss sich später dem VfL Kaufering an. "Das war die einzige Mannschaft für Mädchen in der Region", erinnert sie sich. Vanessa Haim, noch C-Jugendliche, lief mit älteren Mitspielerinnen in der Kauferinger B-Jugend auf und parallel, wenn es der Spielplan zuließ, im Team der Iglinger C-Jugend der Buben.

