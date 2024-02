Fußball

Kaufering gewinnt das Landkreisderby gegen Jahn Landsberg

Plus In der Fußball-Vorbereitung fährt der Landesligist Kaufering den dritten Sieg ein. Der TSV Landsberg deklassiert den nächsten Gegner.

Von Margit Messelhäuser

Die FT Jahn Landsberg ist als letztes der höherklassigen Fußballteams im Kreis Landsberg nun auch in die Testspielphase eingestiegen. Für den Bezirksligisten gab es beim Nachbarn in Kaufering eine 1:3-Niederlage. Denklingen verbuchte das nächste Remis und der Bayernligist TSV Landsberg feierte wieder ein Schützenfest.

VfL Kaufering - Jahn Landsberg Auch wenn es im Testspiel zwischen dem VfL Kaufering und Jahn Landsberg zwei Rote Karten gab: Wirklich unfair war die Partie nicht, wie Uli Stengelmair, Sportlicher Leiter in Kaufering, sagte. "In beiden Fällen war es ein Foul des letzten Mannes", schilderte Stengelmair die Situationen. Bereits in der 24. Minute erwischte es Kauferings Keeper Michael Wölfl, in der 80. Minute dann Kevin Brinkmann von Jahn. Am Ende setzte sich der Landesligist Kaufering in einem Spiel, das auf mittelmäßigem Niveau stattfand, mit 3:1 durch und feierten den dritten Testspielsieg in Folge.

