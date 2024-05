Fußball

vor 35 Min.

Kinsau und Apfeldorf schließen sich für die neue Fußball-Saison zusammen

Plus Spielgemeinschaften sind im Fußball im Kommen. Nächste Saison gehen auch der SV Apfeldorf und der SV Kinsau diesen Weg. Was sich die Vereine davon versprechen.

Von Roland Halmel

Die C-Jugend machte vor 15 Jahren den Anfang. Seit 2014 spielt der komplette Nachwuchs gemeinsam. In der kommenden Saison ist es nun auch im Erwachsenenbereich so weit. Der SV Apfeldorf und der SV Kinsau bilden zukünftig im Fußball eine Spielgemeinschaft. „Nicht aus der Not heraus, wir hätten beide auch noch alleine weiterspielen können“, machten Markus Amtmann und Thomas Scherdi, die Vorsitzenden der beiden Vereine, bei einem Pressetermin zur Fusion deutlich.

„Das ist ein Zusammenschluss auf Augenhöhe“, erklärte das Duo unisono. „Wir haben gemerkt, dass es in der Jugend funktioniert, warum soll es dann nicht auch bei den Erwachsenen so sein“, erklärte Thomas Scherdi, der Vorsitzende des SV Apfeldorf. „Unsere Gemeinden arbeiten ja auch schon lange eng zusammen“, ergänzte sein Kinsauer Amtskollege Markus Amtmann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen