Kreisklasse: Rott gelingt später Sieg trotz Unterzahl

Plus Gemischte Gefühle bei den Landkreis-Teams der Fußball-Kreisklasse: Lucky Punch für Rott, Erleichterung in Fuchstal und Enttäuschung in Igling.

Die Enttäuschung war Iglings Trainer Michael Stengelmair nach der 2:3-Niederlage seiner Mannschaft gegen Prittriching anzuhören. „Wir haben alle Tugenden vermissen lassen, die uns eigentlich auszeichnen.“ Insofern sei der Sieg für die Gäste auch verdient. „Auch die Führung hat uns keine Sicherheit gegeben“, so der Iglinger Trainer. Für den Endspurt der Herbstrunde hat er bei seinem Team „einige Baustellen“ ausgemacht, denen er sich nun widmen muss, denn „wir haben noch ein hartes Restprogramm“.

Vergangene Woche lieferte der SV Fuchstal ein tolles Spiel ab – und unterlag. Diesmal war der Auftritt nicht so überzeugend, dafür gab es einen deutlichen Sieg gegen Kinsau. „Das Ergebnis ist natürlich supergut“, freute sich Füchse-Trainer Muriz Salemovic. „Fußballerisch aber haben wir es vergangene Woche besser gemacht.“ Das Spiel seiner Mannschaft sei diesmal viel Stückwerk gewesen, vor allem mit dem Ball habe sich Fuchstal schwergetan. „Aber wir haben dafür kaum Chancen zugelassen“, so Salemovic. „Lieber gewinnen wir und spielen nicht so gut als andersrum“, lautet sein Fazit.

