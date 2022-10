Landesliga: Kaufering und Kempten liefern ein sehenswertes Spiel ab

Plus Der VfL Kaufering startet mit einem Unentschieden in die Rückrunde der Fußball-Landesliga. Kurz vor Beginn gibt es schlechte Nachrichten.

Gegen Kempten feierte der VfL Kaufering am ersten Spieltag eine gelungene Premiere in der Fußball-Landesliga. Und auch der Rückrundenstart ist nach dem Geschmack von Kauferings Trainer Ben Enthart: "Wir haben jetzt gegen eine Mannschaft, die nach Sonthofen den besten Kader hat, vier Punkte geholt." Und das, obwohl Enthart kurzfristig umstellen musste.