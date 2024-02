Fußball

Nicht nur der TSV Landsberg kassiert eine Niederlage im Testspiel

Sascha Mölders traf für den TSV Landsberg in Feldmoching. Im letzten Test gab es für den Bayernligisten dennoch eine Niederlage.

Plus Für die Fußball-Teams aus dem Kreis Landsberg gibt es in der Vorbereitung einen Rückschlag. Bayernligist TSV Landsberg muss die Niederlage jetzt schnell analysieren.

Von Margit Messelhäuser

Es war das letzte Testspiel für den TSV Landsberg vor dem ersten Bayernliga-Spiel im Jahr 2024. Nach drei überzeugenden Siegen setzte es beim Landesligisten Feldmoching eine 1:3-Niederlage. "So dürfen wir in Kottern nicht antreten", sagte Spielertrainer Mike Hutterer nach der Partie. Auch für den Landesligisten Kaufering und den Bezirksligisten Denklingen lief es nicht nach Wunsch. Jahn Landsberg hat den nächsten Test erst am Sonntag.

TSV Landsberg Einen Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied pro Liga hatten die Landsberger Spielertrainer Mike Hutterer und Sascha Mölders für die Testspiele ausgegeben. Bislang erreichte das Team dieses Ziel in beeindruckender Weise und gewann zweimal sogar zweistellig. Doch ausgerechnet im letzten Vorbereitungsspiel in Feldmoching gab es einen Rückschlag. Mit 1:3 unterlag der Bayernligist dem Drittletzten der Landesliga Südost. "Vielleicht kam diese Niederlage zum richtigen Zeitpunkt", will Hutterer das 1:3 nicht zu hoch hängen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

