Fußball

19:47 Uhr

Torwart des VfL Denklingen sichert mit Glanzparaden den Klassenerhalt

Plus Der VfL Denklingen schafft gegen das Topteam aus Haidhausen den Verbleib in der Bezirksliga. Entscheidenden Anteil daran hat Torhüter Manuel Seifert.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Die Stimmungslage bei Markus Ansorge, Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfL Denklingen, schwankte nach dem Abpfiff des Heimspiels gegen den Tabellenzweiten Haidhausen zwischen Stolz, auf sein Team allgemein und besonders den Torwart, und Erleichterung. Das 1:1 bedeutete den Klassenerhalt in einer wechselvollen Saison. "Endlich ist Ruhe", kommentierte der danach das Thema und blickte voraus.

"Wir wissen, welche Fehler wir gemacht haben. Wer werden kommende Saison mit mehr Personal agieren", so Ansorge. Zuvor geht es am letztem Spieltag aber noch nach Bad Heilbrunn. Die sind aktuell punktgleich mit Haidhausen, haben aber die schlechtere Tordifferenz. Zwischen den beiden Teams wird sich entscheiden, wer in die Aufstiegsrelegation darf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen