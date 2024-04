Fußball

vor 51 Min.

TSV-Kapitän rät Spielern, sich Alternativen zu Landsberg zu suchen

Plus Der TSV Landsberg will Bayernliga-Meister werden und aufsteigen. Noch ist vieles in der Schwebe. Kapitän Alexander Benede spricht über die Situation im Team.

Von Margit Messelhäuser

Schafft der TSV Landsberg den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga und wie geht es dann weiter? Noch gibt es vonseiten der Abteilungsleitung keine klare Ansage. Doch es stehen nur mehr sieben Spieltage aus, dann ist die Saison vorbei. "Es ist April und die Zeit drängt", sagt auch Landsbergs Kapitän Alexander Benede im Gespräch mit unserer Redaktion. Warum er den Spielern rät, sich nach Alternativen zum TSV Landsberg für die neue Saison umzusehen.

Dass die Situation für die Verantwortlichen derzeit nicht einfach sei, betont Alexander Benede. Der 36-jährige Kapitän des Bayernligisten wechselte zur Saison 2021/22 vom SV Pullach zum TSV Landsberg und zählt zu den Spielern mit der meisten Erfahrung. "Wenn die jungen Spieler an mich herantreten, denke ich, ist es jetzt legitim und vielleicht sinnvoll, sich nach Alternativen umzusehen. Als Kapitän habe ich die Verantwortung, die Jungs zu schützen", sagt der Landsberger Spielführer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen