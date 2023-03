TSV Landsberg: Fast perfekter Start in die Bayernliga

Plus Der TSV Landsberg startet nach der Winterpause mit einem Sieg in die Fußball-Bayernliga. Gegen Schlusslicht Rosenheim wird das Ergebnis deutlich.

Es war eine Pflichtaufgabe, die aber erst einmal erledigt werden wollte. Gegen das Schlusslicht der Fußball-Bayernliga Süd, den TSV Rosenheim, konnte für den TSV Landsberg nur ein Sieg zählen. Den fuhr das Team der beiden Spielertrainer Sascha Mölders/Mike Hutterer auch souverän ein. Nur am Anfang "wackelte" der Aufstiegsaspirant ein bisschen. Zwei Spieler durften sich dabei über eine gelungene Premiere im TSV-Trikot freuen.