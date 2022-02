Fußball

16:03 Uhr

TSV Landsberg: Perfekter Einstand für den neuen Trainer

Kevin Gutia (rechts, links Maximilian Holdenrieder) brachte die Landsberger in Donaustauf in Führung und legte auch den zweiten Treffer vor.

Plus Die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg holen in Donaustauf drei Punkte. Spielertrainer Mike Hutterer erhält ab sofort an der Seitenlinie Unterstützung von einem guten Bekannten.

Von Margit Messelhäuser

Späte Tore sichern dem TSV Landsberg den ersten Sieg im neuen Jahr. Mit 2:1 setzten sich die Bayernliga-Fußballer beim SV Donaustauf durch und überholen diesen in der Tabelle. Für den neuen Landsberger Trainer an der Seitenlinie war es ein erfolgreicher Einstieg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen