17:48 Uhr

Denklingens Fußballer wollen es in Raisting besser machen

Plus Der VfL Denklingen konnte zuletzt in der Fußball-Bezirksliga die Führung nicht über die Zeit retten. Am Sonntag soll es auswärts in Raisting besser werden.

Von Oliver Wolff

Nach einem ernüchternden 1:1-Untentschieden im Heimspiel vergangenes Wochenende gegen Neuried, will der VfL-Denklingen in der Fußball-Bezirksliga Oberbayern Süd am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) auswärts in Raisting drei Punkte einfahren. Der VfL steht vor einer großen Herausforderung, weiß Trainer Markus Ansorge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

