VfL Kaufering stellt Nachfolger von Trainer Benjamin Enthart vor

Plus Benjamin Enthart hat seinen Abschied als Trainer des VfL Kaufering zum Saisonende verkündet. Nun steht fest, wer das Team in der Landesliga kommende Saison trainieren wird.

Mit Benjamin Enthart ist der VfL Kaufering vergangene Saison in die Landesliga aufgestiegen, erstmals in der Vereinsgeschichte Anfang des Jahres kündigte er an, dass er nach vier Jahren zum Saisonende aufhören werde. Für die Verantwortlichen begann damit die Suche nach einem Nachfolger. Ulrich Stengelmair, Sportlicher Leiter des Vereins, sagt, drei Kandidaten hätten sich auf den Posten beworben, weitere neun habe er kontaktiert. Er ist in der Region fündig geworden und hat einen erfahrenen Coach verpflichtet.

