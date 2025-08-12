Icon Menü
Fußballgeschichte in Penzing: Kristina Spitzer spielt erstmals bei Herrenmannschaft

Fußball

Fußballerin Kristina Spitzer: Von Dießens Damen zu Penzings Herren

Die Fußballer des FC Penzing haben gegen Scheuring in der A-Klasse Kristina Spitzer eingewechselt. Sie berichtet, wie sie das Spiel gegen die Männer erlebt hat.
Von Thomas Ernstberger
    Kristina Spitzer hat bei den Männern des FC Penzing in der A-Klasse ab der 60. Minute mitgespielt.
    Kristina Spitzer hat bei den Männern des FC Penzing in der A-Klasse ab der 60. Minute mitgespielt. Foto: Thomas Ernstberger

    Vor ein paar Jahren wäre so etwas noch undenkbar gewesen. Erst seit der Saison 2022/23 dürfen Frauen im Fußball-Amateurbereich in Herrenteams eingesetzt werden. In Penzing gab’s jetzt erstmals diese Konstellation in der ersten Herrenmannschaft: Beim 1:4 im A-Klassenspiel gegen den FC Scheuring lief zum ersten Mal eine Frau auf. In der 60. Minute wurde Kristina Spitzer für Felix Herl eingewechselt – ein Novum in der Penzinger Fußball-Historie. Die Spielerin äußert sich zu den Gründen und wie sie die Partie erlebt hat.

