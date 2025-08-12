Fußballerin Kristina Spitzer: Von Dießens Damen zu Penzings Herren

Vor ein paar Jahren wäre so etwas noch undenkbar gewesen. Erst seit der Saison 2022/23 dürfen Frauen im Fußball-Amateurbereich in Herrenteams eingesetzt werden. In Penzing gab’s jetzt erstmals diese Konstellation in der ersten Herrenmannschaft: Beim 1:4 im A-Klassenspiel gegen den FC Scheuring lief zum ersten Mal eine Frau auf. In der 60. Minute wurde Kristina Spitzer für Felix Herl eingewechselt – ein Novum in der Penzinger Fußball-Historie. Die Spielerin äußert sich zu den Gründen und wie sie die Partie erlebt hat.

Thomas Ernstberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86937 Scheuring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Penzing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis