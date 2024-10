Bagger sind am Reichlinger Gasbohrplatz angerückt

Nachdem das Bergamt Südbayern vergangene Woche die Genehmigung für den Bau eines Bohrplatzes gegeben hatte und erste Kameras am geplanten Grundstück installiert wurden, haben am Mittwochmorgen die Bauarbeiten zur Errichtung eines Bohrturms begonnen. Greenpeace Bayern meldet: „Große Bagger und Muldenkipper sind angerückt, um den Platz für die Probebohrung herzurichten, der sich in der Nähe der einzigen Trinkwasserquelle von Reichling und neben einem Schutzgebiet für bedrohte Tiere und Pflanzen befindet.“

2022 erteilte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger die Erlaubnis, im Landkreis Landsberg nach Erdgas zu bohren. Diese hat die Genexco bis 2025. Die Fläche, auf der die Bohrung stattfinden soll, wurde dazu gerodet. Innerhalb von 60 Tagen soll der Bohrplatz gebaut werden, fünf Tage dauert es, die 35 Meterhohe Bohranlage aufzustellen und 30 Tage soll diese laufen. Anschließend wird der Turm wieder abgebaut und – sollte ein entsprechendes Gasvorkommen gefunden werden – durch eine Gasaufbereitungsanlage in Containergröße ersetzt. (ligi)