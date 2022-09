Gauting

Die Frauen räumen beim Fünf Seen Film Festival ab

Plus Beim Fünf Seen Film Festival werden die Preise verliehen. Es geht in den Filmen um Konflikte und Probleme in der Gesellschaft. Appell während Diskussion über die Ukraine.

Von Romi Löbhard

Am Sonntag ging das 16. Fünf Seen Film Festival zu Ende. Am Samstag wurden abends im Gautinger Haus fünf Filme mit Preisen ausgezeichnet. Matthias Helwig, Begründer, Geschäftsführer, Leiter des Festivals zeigte sich in seiner Begrüßung angetan über den Verlauf. „Wir hatten anfangs ein wenig Sorge, die Besucherzahlen betreffend“, so Helwig. Die Sorge war unbegründet: „Mit rund 19.000 Gästen werden wir am Ende des Festivals die zweitbeste Zuschauerzahl seit Beginn der Reihe erreicht haben.“ Zur Preisverleihung war der dafür vorgesehene Kinosaal noch einmal voll belegt.

