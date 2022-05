Landsberg

13:31 Uhr

Landsberg: Ein Jazzkonzert im Zeichen des Krieges

Plus Leonid Chizhik improvisiert in Landsberg mit der Musik jüdischer Komponisten. Warum ihn der Krieg in der Ukraine ganz persönlich betroffen macht.

Von Romi Löbhard

„Ich bin heute nicht in bester seelischer Verfassung. Ich bin sehr betroffen von der Situation in der Ukraine.“ Wer wollte Leonid Chizhik das bei seinem Auftritt in Landsberg verdenken? Der Pianist jüdischer Abstammung, der seit 30 Jahren in München lebt und lehrt, ist in Moldawien, in der damals sozialistischen Sowjetrepublik, geboren und besuchte die Musikschule im ukrainischen, derzeit schwer umkämpften Charkow. Wie soll jemand, der dort seine Wurzeln hat, angesichts des Kriegs ruhig bleiben?

