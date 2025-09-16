Gefeiert wird in der Likka oft, natürlich auch in der Kunstnacht

Wenn es etwas zu feiern gibt in Landsberg, dann ist die Likka immer mit dabei, so auch bei der Langen Kunstnacht und beim Ellinor-Holland-Kunstpreis, den sie finanziell unterstützen. Sie gehören einfach zur Stadtgemeinschaft dazu, sagen die Geschwister Eva und Panagiotis Mavrapostolos, die seit 2021 Inhaber und Geschäftsführer des bei Touristen und Einheimischen beliebten Lokals direkt an der Lechmauer sind. Das Restaurant hat einen fantastischen Blick auf die zum Lechwehr hinströmenden blauen Wasserfluten des Lechs zu bieten. Für manche Gäste sei das wie Meditation, berichtet Eva Mavrapostolos (28), die für den Service zuständig ist. Ihrem Bruder Panagiotis (25) untersteht dagegen die Theke. Rund 40 Personen sind in dem Lokal beschäftigt, darunter ein langjähriges und gut eingespieltes Team in der Küche und viele Minijobber in anderen Bereichen.

Für die Frühstückstheke ist Sofia Karakosta verantwortlich, die Mutter der beiden Geschwister. Dass die Likka ein Familienbetrieb bleibt, war nicht immer sicher. Sie stand schon zum Verkauf, dann entschieden sich die Geschwister zur Übernahme, mit dem Ziel, keinen Millimeter von der bestehenden Qualität abzuweichen – alle Speisen und Kuchen kommen aus der eigenen Küche -, und dennoch ihren eigenen Style einzubringen. Die Natur draußen spiegelt sich an den Wänden drinnen, nur moderner und dennoch mit Wohlfühlambiente. Dazu bekommt die Küche mehr mediterranen Charakter, die Speisekarte enthält natürlich auch Gerichte aus ihrer Heimat Griechenland, und Panagiotis bringt frischen Schwung in die Cocktailkarte. Zudem setzen die beiden auf besondere Events, wie kürzlich die Mykonos Nacht und nutzen auch gern Feiern in der Stadt, wie die italienische Nacht im August, um ihr Lokal mit besonderen Speisen und Musik für eine Nacht in Bella Italia zu verwandeln.

Die Likka war auch in der italienischen Nacht am Peter-Dörfler-Weg präsent. Foto: Thorsten Jordan

„Auch bei der Langen Kunstnacht wird es eine spezielle Speisekarte geben“, verraten die beiden, und ein DJ wird Technobeats auflegen. Dazugehören, mitmachen, Events unterstützen, das ist den beiden ein Anliegen. Denn nur so kommt Leben in die Stadt und damit Menschen, die angesagte Treffpunkte suchen – wie die Likka, die trotz insgesamt rund 120 Plätzen drinnen und draußen an manchen Tagen gar nicht alle unterbringen kann.