Adventskonzert drückt Sehnsucht nach Liebe und Heil aus

Nach mehreren Jahren Pause gibt das Blasorchester Geltendorf wieder ein Adventskonzert. Das Repertorie erstreckt sich von klassisch bis modern.

Nach einer Pause von einigen Jahren durch Corona fand das 16. Adventskonzert des Blasorchesters Geltendorf in der Pfarrkirche „Zu den heiligen Engeln“ statt. Für Hausherr Pfarrer Michael Kammerlander war es das erste adventliche Konzert des Blasorchesters in der Pfarrkirche. Etwa 30 Musiker zauberten unter den mächtigen Engelsfiguren über den Altar adventliche Stimmung. Es wurden besinnliche und moderne Stücke gespielt. Dirigiert wurde das Blasorchester von Daniel Klingl.

Nach einer spirituellen Begrüßung durch Pfarrer Kammerlander ging es gleich mit „Christmas Night“ recht flott und voluminös an, gefolgt von „Song of Hope“, auf Deutsch „Lied von Hoffnung“, was mit Blick auf das momentane Weltgeschehen sehr gut passt. Danach versetzte das klassische „Gloria in Excelsis Deo“ in adventliche Stimmung.

Ein Stück zum Träumen beim Konzert in Geltendorf

Nach Adventsgedanken, gesprochen von Bruno Falkner, ging es mit „Eine kleine Weihnachtsmusik“ weiter. Bei diesem Stück gab die große Trommel dem Stück einen mächtigen Klang. Nach „Venite Adoremus“ vom Komponisten Heinz Briegel folgte passend zum Sonnenuntergang die „Abendstimmung“ von Pavel Stanek. Es ist ein ruhiges Stück, in dem sich Saxofon und Schlagwerke (Trommeln) harmonisch einfügen – ein Stück zum Träumen. Doch mit „Concerto D'Amore“ wurde so mancher Zuhörer wieder aus seinem Träumen geweckt.

Nach weiteren Adventsgedanken mussten sich die Zuhörer auf eine Fantasie über „O du Fröhliche“ von Otto M. Schwarz einstellen. Für viele Zuhörer waren es Töne, die sie bereits aus der Kindheit kannten, die aber die Musiker durch die moderne Komposition abrupt beendeten.

Klassisch ging es mit Johann Sebastian Bach und seiner „Sinfonia“ weiter. Anschließend wurde es schwungvoll mit Galopp zu einer „Schlittenfahrt in den Alpen“ von Alfred Bösendorfer.

Nach weiteren Adventsgedanken von Bruno Falkner folgten drei bekannte Stücke von englischen und amerikanischen Künstlern: Nach „The Christmas Song“ und „Do They Know It´s Christmas“ von Midge Ure kam und Bob Geldof zum Schluss wurde „Heal the World“, von Michael Jackson gesungen.

Die Zuhörer spendeten den Musikern viel Applaus, die das Konzert perfekt gespielt hatten.