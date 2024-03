Geltendorf

vor 33 Min.

Alois Scholz sorgt dafür, dass Geltendorfer Fahrdienst rundläuft

Plus Alois Scholz bringt seine Kenntnisse als IT-Fachmann für den Fahrdienst der Nachbarschaftshilfe in Geltendorf ein. Er ist der "Stille Held" des Monats März.

Von Dagmar Kübler

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne groß Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die Ehrenamtlichen, ohne die das Gemeinwesen nicht funktionieren würde. Wir, das sind der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Heute Alois Scholz aus Hausen bei Geltendorf.

Dass Ehrenamt eine Win-Win-Situation sein kann, zeigt das Beispiel von Alois Scholz aus Hausen bei Geltendorf. Für den 71-Jährigen war sein Beruf stets gleichzeitig auch sein Hobby. „So gesehen habe ich eigentlich nie wirklich gearbeitet“, sagt der IT-Profi schmunzelnd. Und weil dem Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik seine Tätigkeit, über 40 Jahre war er in der IT bei Siemens beschäftigt, so viel Freude bereitet hat, ging er auch erst Ende 2022 in Rente. Den Gedanken, sich dann ehrenamtlich zu engagieren, hegte er jedoch schon früher und trat 2019 der Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand“ in Geltendorf bei. „Es heißt ja immer, man soll sich für den Ruhestand eine Beschäftigung suchen“, so die Begründung von Scholz.

