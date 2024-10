Alpenverein Geltendorf: 75 Jahre für Bergsport, Natur und Gemeinschaft

Die Sektion Geltendorf des Deutschen Alpenvereins (DAV) hat jüngst ein beeindruckendes Jubiläum gefeiert: 75 Jahre engagierte Arbeit für den Bergsport, die Natur und die Gemeinschaft. Die Feierlichkeiten zogen zahlreiche Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Vereins an, berichtet die Sektion.

Die Veranstaltung begann am Freitag mit einem Festabend, zu dem rund 120 Personen, darunter viele Ehrengäste, begrüßt werden konnten. Neben Bürgermeister Robert Sedlmayr hielt DAV-Präsident Roland Stierle eine Rede. Beide betonten die Bedeutung des Alpenvereins für die Region und die Bergsportgemeinschaft. Stierle erinnerte an die Gründungsgeschichte des Vereins in schwierigen Zeiten und entwarf einen Ausblick auf die Herausforderungen eines klimaschonenden Bergsports. Der Festabend endete mit einer feierlichen Zeremonie, bei der die langjährigen Mitglieder Alfred Leitenstorfer und Andreas Waldleitner für ihre Treue und ihr Engagement geehrt wurden.

Spannender Vortrag von einer Forschungsreise des Schiffs Polarstern

Im Anschluss an den Festabend, der musikalisch durch die Geltendorfer Stubenmusik umrahmt wurde, gab es einen Multimedia-Vortrag von Hans Honold über die MOSAiC-Expedition des deutschen Forschungsschiffes Polarstern am Nordpol. Honold war bei der Expedition für die Sicherheit zuständig und konnte von vielen spannenden Erlebnissen erzählen.

Am Samstag wurde den ganzen Tag rund um Vereinsheim, Schule und Sportplatz ein abwechslungsreiches Programm geboten. Den Anfang machte der Alpinflohmarkt im Bürgerhaus. Die Zahl der Aussteller war überschaubar, dafür wurden aber die meisten Artikel verkauft. Des Weiteren gab es einen Seilparcours (Slackline), ein Alpin-Quiz, eine Schatzsuche mit LVS-Geräten und eine Klima-Ausstellung. Besonders beliebt war der Kletterturm, wo hauptsächlich Kinder erste Erfahrungen mit dem Klettern sammeln konnten. Viele waren so begeistert, dass sie sich ein zweites Mal in die Schlange stellten, manche sogar noch öfter.

Beim Geltendorfer Alpenverein gibt es auch ein Radlkino

Für das leibliche Wohl war durch den Grillwagen von Hahn im Korb und die Pizzeria Da Pippo gesorgt. Für die Nachspeise hatten viele fleißige Kuchenbäckerinnen aus dem Verein gesorgt. Rund 300 Besucherinnen und Besucher wurden am Samstag gezählt.

Fürs Radlkino beim Geltendorfer Alpenvereinsjubiläum mussten zehn Personen in die Pedale treten. Foto: Christoph Maier

Der Höhepunkt des Abends war ein Radlkino. Hier wurde mithilfe von zehn Fahrrädern Strom für sechs unterschiedliche Kurzfilme erzeugt. Es fanden sich genügend fleißige Strampler, damit für alle Filme genügend Energie vorhanden war. Durch den Abend führte der Journalist, Bergsteiger und langjährige Fernsehmoderator Michael Pause, bekannt durch die Sendung „Bergauf – Bergab“. (AZ)