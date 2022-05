Geltendorf

Gastronomie: Alter Wirt in Geltendorf ist wieder geöffnet

Plus Der Alte Wirt in Geltendorf ist für Gäste wieder geöffnet, obwohl die Bauarbeiten am Gebäude noch laufen. Wie der aktuelle Stand und der Zeitplan sind.

Von Christian Mühlhause

Das Traditionsgasthaus Alter Wirt in Geltendorf war wegen Sanierungsarbeiten seit Ende März geschlossen. Am Vatertag begrüßte Wirt Ivo Opacak wieder die ersten Gäste in dem Ausflugslokal, das auch über einen Biergarten verfügt. „Richtig los geht es wieder am Freitag“, sagt er auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts. Der Gastronom nimmt dabei, in Absprache mit der Gemeinde, der das Gebäude gehört, einige Unannehmlichkeiten in Kauf und auch bei der Ausstattung der neuen Küche musste improvisiert werden.

