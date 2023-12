Auch in Geltendorf wird das Wasser 2024 teurer

Wegen höherer Kosten werden auch in Geltendorf die Wassergebühren angehoben. Das betrifft vor allem die Grundgebühr.

Auch in Geltendorf wird an der Gebührenschraube gedreht: Fürs Wasser muss ab 1. Januar mehr bezahlt werden. Laut Bürgermeister Robert Sedlmayr ( ÖDP) war die Beitrags- und Gebührenkalkulation im Vorfeld vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband auf die Richtigkeit überprüft worden. Ergebnis: Um eine Erhöhung der Gebühren für den kommenden, vierjährigen Kalkulationszeitraum komme die Gemeinde nicht herum.

So steigen die Verbrauchsgebühren von 2,89 auf 3,09 Euro pro 1000 Liter Wasser. Die Grundgebühr beträgt in den kommenden vier Jahren vier Euro pro Monat; bisher war es ein Euro gewesen. Gründe für die Erhöhung sind laut Sedlmayr die „enorm gestiegenen Kosten“ für den Unterhalt der Fördereinrichtungen und des sehr großen und sehr langen Rohrnetzes. Auch habe wegen immer neuer, zusätzlicher Aufgaben das Personal aufgestockt werden müssen. Einbezogen sei ein Blick in die Zukunft: „Wir müssen in nächster Zeit den rund 60 Jahre alten Trinkwasserförderbrunnen in Walleshausen überholen“. Neben anderem sei eine neue Filteranlage einzubauen. Dabei seien ebenfalls starke Kostensteigerungen zu erwarten.

Konkret bedeutet das für die Verbraucher: Bei einer Jahresabnahme von 50 Kubikmetern Wasser kosten diese künftig 202,50 Euro statt bisher 156,50 Euro, bei einer Jahresabnahme von 200 Kubikmetern sind es künftig 666 Euro statt bisher 590. (löbh)

