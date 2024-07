Auffahrunfall beim Überholen auf der St2054

Am Freitagnachmittag, 19. Juli, setzte ein 32-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2054 von Moorenweis Richtung Geltendorf zum Überholen eines landwirtschaftlichen Gespannes eines 56-Jährigen an. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erkannte er zu spät, dass in der Gegenrichtung ein Fahrzeug nahte. Der Pkw-Fahrer scherte stark verzögernd hinter dem Gespann ein, konnte jedoch ein Auffahren nicht mehr verhindern. Am Pkw stand erheblicher Frontschaden, am Gespannanhänger entstand ebenfalls Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beträgt rund 19.000 Euro. (AZ)

